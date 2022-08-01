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Dünya

Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 22 kişi öldü

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlarda son bir günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde devam eden muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Azad Cammu Keşmir bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 kişi öldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

- EN ÇOK BELUCİSTAN ETKİLENDİ

Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yer Belucistan eyaleti oldu. Eyalet genelinde 10 bin 129 ev hasar gördü, 3 bin 406 ev tamamen yıkıldı.

Yağışlar sebebiyle 16 köprü ve 640 kilometre kara yolu zarar görürken, 20 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

- BAŞBAKAN'DAN BÖLGEYE İKİNCİ ZİYARET

Eyaletteki 7 barajda çatlaklar oluştu.

Başbakan Şahbaz Şerif, beraberindeki heyetle son bir haftada ikinci kez Belucistan'a giderek incelemelerde bulundu.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlarda ölenlerin sayısı 457'ye yükseldi.

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