İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Haziran 2021 Salı / 27 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6304
  • EURO
    10,52
  • ALTIN
    526.228
  • BIST100
    1447.08
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'daki tren kazası: Ölü sayısı artıyor
Dünya

Pakistan'daki tren kazası: Ölü sayısı artıyor

Pakistan'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

AA08 Haziran 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 08:54
ABONE OL

Yerel basındaki haberlere göre, arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 62 oldu.

Tren kazası sonucu 100'ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan, kaza alanında incelemelerde bulunan Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini ifade ederek sorumluların cezalandırılacağını belirtti.

Swati, istifa edip etmeyeceği ile ilgili olarak, "yaşamını yitirenler geri gelecekse" istifa etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sindh eyaletinin Gotki bölgesinde dün sabah saatlerinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklenmiş ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarpmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.