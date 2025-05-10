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Dünya

Pakistan'dan 500 askeri geri çektiler!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Pakistan'da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu Iraklı 500 askerin ülkeye geri dönmesi talimatı verdi.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Pakistan'dan 500 askeri geri çektiler!
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Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Sudani, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan askeri gerilimin tırmanması üzerine Pakistan'da eğitim gören aralarında subayların da bulunduğu 500 Irak askerini ülkeye geri çekme kararı aldı.

Pakistan'dan geri dönecek Irak askerlerinin ülkedeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden görevlendirileceği bildirildi.

- HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

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