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Dünya

Pakistan'dan 72 saatlik dev operasyon: 27 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusunun Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediği 72 saatlik operasyonlarda 27 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 09:09 - Güncelleme:
Pakistan'dan 72 saatlik dev operasyon: 27 militan etkisiz hale getirildi
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Kuzey Veziristan bölgesindeki Miranşah kentinde "Hindistan destekli silahlı gruplara" yönelik son 72 saatte düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyonlarda "yoğun çatışmanın" ardından Hindistan destekli olduğu öne sürülen 27 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu kişilerin terör eylemi ile sivillere yönelik hedefli saldırılara karıştığı ifade edilen açıklamada, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği belirtildi.

⁠- PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

  • Pakistan ordusu
  • Kuzey Veziristan
  • operasyonlar

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