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Dünya

Pakistan'dan AB açıklaması

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle anlamlı iş birliği arzuladığını söyledi.

AA11 Ocak 2022 Salı 12:39 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 12:39
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Radio Pakistan'daki habere göre, resmi ziyaret kapsamında İspanya'da bulunan Kureyşi, bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, ekonomi politikaları çerçevesinde dünyanın dikkatini Pakistan'ın 200 milyonluk yükselen pazarına, buradaki yatırım ve ticaret fırsatlarına çekmeye çalıştıklarını ifade ederek bu kapsamda İspanya'nın Pakistan için ikili ilişkilerde ve AB bağlamında önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Kureyşi, İspanya ve Pakistan'ın ikili ticareti ve ekonomik iş birliğini artırmak için çok sayıda fırsata sahip olduğuna dikkati çekerek İslamabad'ın AB ülkeleriyle de anlamlı iş birliği arzuladığını ifade etti.

Afganistan konusuna da değinen Kureyşi, Pakistan'ın bu ülkeye ve bölgeye barışın gelmesi için elinden geleni yapmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Kureyşi, 3 günlük resmi ziyaret kapsamında 9 Ocak'ta Romanya'ya, daha sonra da İspanya'ya gitmişti.

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