Pakistan'dan ABD'ye tepki

AA 2 Temmuz 2021 Cuma 23:21 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:35

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslamabad'ın devlet dışı silahlı gruplara, çocukları silahlandıran veya kullanan hiçbir örgüte destek vermediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin hazırladığı çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine Pakistan'ın eklenmesi nedensiz ve asılsız olarak nitelendirilerek Washington yönetimine tepki gösterildi.

ABD yönetimine, kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yapılan açıklamada, İslamabad'ın konuyla ilgili görüşlerini Washington yönetimine ilettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 30 Haziran'da yayımladığı 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda Pakistan, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine eklenmişti.