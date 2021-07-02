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Dünya

Pakistan'dan ABD'ye tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine' Pakistan'ın eklenmesini 'nedensiz ve asılsız' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 23:21 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:35
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslamabad'ın devlet dışı silahlı gruplara, çocukları silahlandıran veya kullanan hiçbir örgüte destek vermediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin hazırladığı çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine Pakistan'ın eklenmesi nedensiz ve asılsız olarak nitelendirilerek Washington yönetimine tepki gösterildi.

ABD yönetimine, kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yapılan açıklamada, İslamabad'ın konuyla ilgili görüşlerini Washington yönetimine ilettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 30 Haziran'da yayımladığı 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda Pakistan, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine eklenmişti.

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