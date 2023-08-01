Pakistan'dan Afganistan'a açık uyarı

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Şerif'in, Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile 30 Temmuz'daki terör saldırısında yaralananları Peşaver'de ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Şerif'in Afganistan vatandaşlarının intihar saldırısına karışmalarını ve Pakistan'a düşman unsurların sınır ötesindeki sığınaklardan masum sivillere yönelik bu tür korkak saldırıları düzenleme konusunda sahip oldukları hareket özgürlüğünü endişeyle not ettiği vurgulandı.

Şerif, Taliban geçici yönetimine yaptığı çağrıda, Afganistan topraklarının ulusötesi terör için kullanılmasının durdurulmasını istedi.

- "Pakistan'ın kendini savunma hakkı var" vurgusu

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, başkent İslamabad'da bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Afganistan'daki geçici yönetime terörün sona erdirilmesi için destek teklifinde bulundu.

Zerdari, Afganistan topraklarından terör saldırılarının devam etmesi halinde Pakistan'ın kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.

Son haftalarda Pakistan'da artan terör saldırıları, Afganistan ile Pakistan arasında yeniden tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini 30 Temmuz'da hedef alan intihar saldırısında 56 kişi ölmüştü.

Belucistan'da 14 Temmuz'da silahlı kuvvetlere ait bir karargaha yönelik saldırı Pakistan ordusunun Afganistan'daki Taliban geçici yönetimine karşı sert tepkisine yol açmıştı.

Pakistan ordusu ve bakanlar, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da güvenli sığınaklara ve hareket özgürlüğüne sahip olması ve Doha Anlaşması'na uymaması nedeniyle Taliban geçici yönetimine karşı peş peşe açıklamalarda bulunmuştu.