22 Şubat 2026 Pazar
  Haberler
  Dünya
  • Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Taliban'ı hedef aldılar
Dünya

Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Taliban'ı hedef aldılar

Pakistan, Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletinde yer alan Barmal ilçesine hava saldırısı düzenledi.

22 Şubat 2026 Pazar 00:13
Pakistan'dan Afganistan'a hava saldırısı: Taliban'ı hedef aldılar
Afganistan'da yerel kaynaklar, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletinde yer alan Barmal ilçesindeki hava saldırısında bir Taliban mevziinin hedef alındığını öne sürdü.

Afganistan basını, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin ülkenin doğusundaki Paktika eyaletine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yerel kaynaklar, Barmal ilçesindeki Marghai bölgesine yönelik saldırıda bir Taliban mevziinin hedef alındığını öne sürdü. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının ardından bölgeden gelen ilk görüntülerde hedef alınan alanda meydana gelen hasar kaydedildi. Taliban henüz saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

