Afganistan ile geçici ateşkesin ardından konuşan Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, 'Afganistan yönetiminin çatışma istemesi halinde Pakistan'ın bu isteği yerine getirmeye hazır olduğunu' belirtti.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 22:33
Pakistan'dan Afganistan'a savaş resti: Hazırız
Asıf, Pakistan televizyonu Samaa TV'ye verdiği demeçte, ülkesiyle Afganistan arasında dün çıkan ve bugün 48 saatlik ateşkesle ara verilen çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın Afganistan ile sınırındaki çatışmaların yıllardır süregelen bir durum olduğunu hatırlatan Asıf, "Afganistan yönetiminin çatışma istemesi halinde Pakistan'ın bu isteği yerine getirmeye hazır olduğunu" söyledi.

Asıf, meseleyi Afganistan yönetimiyle görüşmeye ilişkin çağrıların "yersiz" göründüğünü, Pakistan'ın çatışmalar konusunda Suudi Arabistan ve diğer Müslüman devletlerle temas halinde olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMA

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü.

Dün iki ülke sınırında çatışmalar yeniden alevlenmiş ve Afganistan yönetimi bu çatışmada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Afganistan bu saldırılara misilleme yapıldığını ve birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği ve saldırılara karşılık olarak 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.

Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan'ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

Ardından bugün Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkeste mutabık kalındığını duyurmuştu.

