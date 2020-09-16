İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5144
  • EURO
    8,8701
  • ALTIN
    472.939
  • BIST100
    1107.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki
Dünya

Pakistan'dan BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 22:06 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:06
ABONE OL

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak, yaptığı açıklamada, bu anlaşmaları "İslam'ın ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi.

Hak, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin fetvasına göre İsrail ile normalleşme için yapılan herhangi bir anlaşmanın, suç, yanlış ve yasaklı olduğunu belirterek, "Bu nedenle BAE, Bahreyn ve İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarını kabul etmiyoruz. Bu, Müslüman ümmetine, özellikle Filistinlilere ihanet eylemidir." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han da ağustos ayında yaptığı bir söyleşide Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanımayacaklarını bildirmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.