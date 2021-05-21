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Dünya

Pakistan'dan CNN muhabirine ''antisemitizm'' tepkisi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, CNN muhabirinin Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin açıklamalarını antisemitik olarak nitelendirmesine ilişkin, 'bakanın İsrail'e yönelik eleştirilerinin antisemitik olarak yorumlanamayacağını' söyledi.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 15:26 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 15:26
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Çavdri, CNN muhabirinin, Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin ifadelerini "antisemitik" olarak nitelendirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kureyşi'nin İsrail'e yönelik eleştirilerinin antisemitik olarak yorumlanamayacağını belirten Çavdri, konuşma özgürlüğüne herkes tarafından eşit şekilde saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, dün akşam CNN muhabiri Bianna Golodryga'ya verdiği röportajda, İsrail'e yönelik kamuoyu baskısının arttığını ve İsrail'in yenildiğini, medyayı kontrol etmesine ve güçlü bağlantılarına rağmen medya savaşını kaybettiğini söylemişti.

CNN muhabiri Golodryga, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kureyşi'yi antisemitik olmakla suçlamıştı.

Muhabirin açıklamalarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

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