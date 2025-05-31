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Dünya

Pakistan'dan darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı

Hindistan Genelkurmay Başkanı Anil Chauhan, ilk kez, Pakistan'ın Hindistan uçaklarını düşürdüğünü doğruladı. Uçakların uçurulmasında taktiksel hatalar olduğunu kabul eden Chauhan 'İyi olan kısım, yaptığımız taktik hatayı anlayabilmemiz, düzeltebilmemiz, iki gün sonra tekrar uygulayabilmemiz ve tüm uçaklarımızı tekrar uzun menzilli hedefleri vurmak için uçurabilmemizdir.' ifadelerini kullandı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 15:05 - Güncelleme:
Pakistan'dan darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
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Bloomberg televizyonun kanalına konuşan Chauhan, Pakistan'ın Hindistan uçaklarını düşürdüğüne dair iddiaları yanıtladı.

Chauhan, iddialara ilişkin "Bence önemli olan uçağın düşürülmesi değil, neden düşürüldüğü." dedi.

Uçakların uçurulmasında taktiksel hatalar olduğunu kabul eden Chauhan "İyi olan kısım, yaptığımız taktik hatayı anlayabilmemiz, düzeltebilmemiz, iki gün sonra tekrar uygulayabilmemiz ve tüm uçaklarımızı tekrar uzun menzilli hedefleri vurmak için uçurabilmemizdir." ifadelerini kullandı.

Chauhan, "Pakistan'ın 6 Hint jetinin düşürüldüğünü iddia ettiğine" dair soruya, "Kesinlikle yanlış ve bu, önemli olduğu söylenen bilgi değil. Önemli olan, neden düştükleri. Bu bizim için daha önemli ve ondan sonra ne yaptığımız daha önemli." yanıtını verdi.

HİNDİSTAN'IN SALDIRISI VE ÇATIŞMALAR

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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