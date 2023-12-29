Pakistan'dan dikkat çeken Filistin kararı

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin halkıyla dayanışma için ülkede her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Kakar, Pakistan'daki yeni yıl kutlamalarına ilişkin mesaj yayımladı.

Filistin halkıyla dayanışma için yeni yılda "sadelik" çağrısı yapan Kakar, Pakistan'da her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 9 bini çocuk olmak üzere 21 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Kakar, Pakistan'ın tüm uluslararası platformlarda Filistin halkı için sesini yükselttiğini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Kakar, Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemesi gönderdiğini de sözlerine ekledi.