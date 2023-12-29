İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,543
  • EURO
    32,7244
  • ALTIN
    1969.72
  • BIST100
    7478.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'dan dikkat çeken Filistin kararı

Pakistan'da Filistin'e destek amacıyla yeni yıl kutlamaları yasaklandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 10:15 - Güncelleme:
Pakistan'dan dikkat çeken Filistin kararı
ABONE OL

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin halkıyla dayanışma için ülkede her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.

Radio Pakistan'daki habere göre, Kakar, Pakistan'daki yeni yıl kutlamalarına ilişkin mesaj yayımladı.

Filistin halkıyla dayanışma için yeni yılda "sadelik" çağrısı yapan Kakar, Pakistan'da her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 9 bini çocuk olmak üzere 21 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü vurgulayan Kakar, Pakistan'ın tüm uluslararası platformlarda Filistin halkı için sesini yükselttiğini ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Kakar, Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemesi gönderdiğini de sözlerine ekledi.

  • pakistan destek yasağı
  • filistine yeni yıl
  • kutlama yasaklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.