30 Eylül 2025 Salı
  • Pakistan'dan Fatah-4 adımı: Gelişmiş sistemlerle donatıldı
Pakistan'dan Fatah-4 adımı: Gelişmiş sistemlerle donatıldı

Pakistan, gelişmiş havacılık elektronik sistemi ve modern navigasyon sistemiyle donattığı 'Fatah-4' adlı karadan karaya uzun menzilli güdümlü füzenin test atışının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

30 Eylül 2025 Salı 17:16
Pakistan ordusu, yerli üretim karadan karaya, uzun menzilli güdümlü füzenin test atışının "başarıyla" yapıldığını bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, "Fatah-4" adlı yerli üretilen karadan karaya uzun menzilli güdümlü füzenin gelişmiş havacılık elektronik sistemi ve modern navigasyon sistemiyle donatıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 750 kilometrelik menzili olan füzenin, "yere yakın uçma özelliği sayesinde füze savunma sistemlerinden kaçabildiği ve hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği" ifade edilen açıklamada, test atışının "başarılı" olduğu belirtildi.

