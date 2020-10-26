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Dünya

Pakistan'dan Fransa'ya protesto notası

Pakistan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı 'sorumsuzca' açıklamaları ve 'küfür' içerikli karikatürler nedeniyle Paris yönetimine protesto notası verdiği bildirildi.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:09
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Radio Pakistan’ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslam’a karşı nefret söylemlerini dikkate alması ve eyleme geçmesi için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

Kureyşi, küfür içerikli karikatürlerle ilgili dünyada bir kızgınlık olduğunu belirterek Macron’un sorumsuzca açıklamalarının yangına benzin döktüğünü vurguladı.

Kimsenin konuşma özgürlüğü kisvesi altında milyonlarca Müslüman’ın duygularını incitmeye hakkı olmadığının altını çizen Kureyşi, bugün ekilen nefret tohumlarının toplumu kutuplaştıracağına ve ciddi sonuçları olacağına işaret etti.

Kureyşi, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’ne protesto notası verildiğini belirtti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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