İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4507
  • EURO
    43,9144
  • ALTIN
    4093.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan Hindistan'a ağır darbe! Sınırda imha edildi
Dünya

Pakistan'dan Hindistan'a ağır darbe! Sınırda imha edildi

Asya'nın iki büyük gücü arasında tansiyon giderek yükselirken, Pakistan'dan önemli bir açıklama geldi. İslamabad, Cammu Keşmir sınırında hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

AA29 Nisan 2025 Salı 18:02 - Güncelleme:
Pakistan'dan Hindistan'a ağır darbe! Sınırda imha edildi
ABONE OL

Pakistan devlet televizyonunun (PTV) haberine göre, Hindistan'a ait bir İHA, iki ülke arasındaki Cammu Keşmir Kontrol Hattı'ndaki Pakistan hava sahasını ihlal etti. Pakistan ordusu, Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü.

Düşürülen İHA'nın görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öte yandan, Pakistan ordusunun açıklamasına ilişkin Hindistan tarafından henüz değerlendirme yapılmadı.

PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.