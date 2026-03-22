  • Pakistan'dan Hindistan'a çağrı: İndus Suları Anlaşması'nı uygulayın
Pakistan'dan Hindistan'a çağrı: İndus Suları Anlaşması'nı uygulayın

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan'a İndus Suları Anlaşması'nın kapsamındaki yükümlülüklerini derhal yeniden tam olarak uygulama çağrısında bulundu.

Zerdari, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın anlaşmayı tek taraflı askıya almasını güçlü şekilde kınadı.

Ortak su kaynaklarının "kasıtlı şekilde bir araç haline getirilmesinin" ciddi endişeye yol açtığını belirten Zerdari, bu kararın veri paylaşımını aksattığını, uzlaşı mekanizmalarını engellediğini ve onlarca yıldır yürürlükte olan anlaşmanın ruhunu zedelediğini kaydetti.

Zerdari, Hindistan'ın bu tutumunun gıda ve ekonomik güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, "Hindistan'a, uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda anlaşmanın tam uygulanmasına derhal geri dönmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Hindistan Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

22 Nisan 2025'te Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Yeni Delhi yönetimi, "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" iddiasıyla anlaşmayı tek taraflı olarak askıya almıştı.

