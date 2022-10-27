Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir tepkisi!

Cumhurbaşkanı Alvi, ülke genelinde anılan "27 Ekim Keşmir Kara Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Alvi, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutacak adımlar atmasını talep etti.

Dünyayı uzun süreli Cammu Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda adil ve barışçıl şekilde çözülmesi için üzerine düşen rolü oynamaya davet eden Alvi, Hindistan'dan 5 Ağustos 2019'da aldığı "yasa dışı ve tek taraflı" kararları geri almasını istedi.

Başbakan Şahbaz Şerif de Pakistan'ın Keşmir halkının daima yanında duracağına dikkati çekerek, Keşmir halkının meşru kendi kaderlerini tayin hakkını elde edene kadar neye mal olursa olsun durmayacaklarını belirtti.

Şerif, Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını BM gözetiminde özgür ve tarafsız plebisit yapılarak uygulaması gerektiğini, bunun tek çözüm olduğunu vurguladı.

Keşmir'in bir kısmının Hindistan'ın kontrolü altına girdiği gün olan 27 Ekim, Pakistan'da "Kara Gün" olarak anılıyor. Hindistan ise bu günü "Katılım Günü" olarak kutluyor.

- BAŞKENTTE YÜRÜYÜŞ



Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Keşmir Kara Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı binasından hareket eden grup, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için D-Çovk Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar'ın da bulunduğu yürüyüşte katılımcılar, Keşmir halkına destek mesajları içeren pankartlar taşıdı, Hindistan aleyhine slogan attı.

- CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.