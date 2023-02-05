Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir tepkisi

Cumhurbaşkanı Alvi, ülke genelinde anılan "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, uluslararası toplumdan Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle Hindistan'ı sorumlu tutacak adımlar atmasını talep eden Alvi, Hindistan'dan da Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemcileri ile medya ve insan hakları örgütlerinin Cammu Keşmir'e serbest ulaşımına izin vermesini istedi.

Başbakan Şahbaz Şerif ise ülkesinin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki "vahşi eylemlerini" tüm uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceğini belirterek, Yeni Delhi'den Pakistan'a, BM'ye ve Keşmir halkına karşı taahhütlerini yerine getirmesini talep etti.

- BAŞKENTTE YÜRÜYÜŞ



Pakistan'ın başkenti İslamabad'da "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı binasından hareket eden grup, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma göstermek için D-Çovk Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe, toplumun birçok kesiminden katılım oldu.

- KEŞMİR SORUNU



İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı karara karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü. Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.