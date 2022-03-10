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Dünya

Pakistan'dan Hindistan'a nota!

Pakistan, Hindistan'a ait süpersonik uçan bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düşmesi sebebiyle Yeni Delhi yönetimine protesto notası verdi.

AA10 Mart 2022 Perşembe 23:29 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 23:29
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Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'a ait süpersonik uçan cismin Pencap eyaletindeki Mian Channu şehrine düşmesi sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, İslamabad'ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, tedbirsiz şekilde fırlatılan uçan nesnenin sadece sivil mülklere zarar vermekle kalmadığı, aynı zamanda insan hayatını da riske attığına işaret edildi.

Yaşanan hadisenin güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Hindistan'dan kapsamlı soruşturma yapması ve sonucunu Pakistan ile paylaşması talep edildi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, Hindistan'a ait bir nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü iddia ederek, "Süpersonik uçan bir nesneydi, büyük ihtimalle füzeydi fakat kesinlikle silahsızdı." ifadelerini kullanmıştı.

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