İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1879
  • EURO
    18,1792
  • ALTIN
    1013.42
  • BIST100
    3146.1
Dünya

Pakistan'dan Hindistan'a nota!

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde öldürülen Pakistanlı mahkum sebebiyle Yeni Delhi'ye protesto notası verdi.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 19:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Pakistanlı mahkum Muhammed Ali Hüseyin'e "yargısız infaz" uygulandığı ve Hüseyin'in "sahte bir çatışmada" Hint güçlerince öldürüldüğü vurgulandı.

Hüseyin'in ölümüyle ilgili hikayenin yanıltıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'den olayla ilgili detayları ve ölüm sebebine dair güvenilir otopsi raporunu sağlaması istendi.

Açıklamada, Pakistanlı 461 mahkumun güvenliğiyle ilgili endişelere de dikkat çekildi.

Hüseyin, 2006'dan bu yana Cammu Keşmir'deki Kot Bhaval Cezaevi'ndeydi. NDTV televizyonunun Hint yetkililere dayandırdığı haberinde, Hüseyin'in bir polisin silahını çaldığı ve iki ülke arasındaki sınırdan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.