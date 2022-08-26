Pakistan'dan Hindistan'a nota!

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa çağrılan üst düzey Hint diplomata protesto notasının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Pakistanlı mahkum Muhammed Ali Hüseyin'e "yargısız infaz" uygulandığı ve Hüseyin'in "sahte bir çatışmada" Hint güçlerince öldürüldüğü vurgulandı.

Hüseyin'in ölümüyle ilgili hikayenin yanıltıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Yeni Delhi'den olayla ilgili detayları ve ölüm sebebine dair güvenilir otopsi raporunu sağlaması istendi.

Açıklamada, Pakistanlı 461 mahkumun güvenliğiyle ilgili endişelere de dikkat çekildi.

Hüseyin, 2006'dan bu yana Cammu Keşmir'deki Kot Bhaval Cezaevi'ndeydi. NDTV televizyonunun Hint yetkililere dayandırdığı haberinde, Hüseyin'in bir polisin silahını çaldığı ve iki ülke arasındaki sınırdan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğü belirtilmişti.