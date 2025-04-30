Pakistan'dan Hindistan'a 'şiddetle karşılık veririz' uyarısı

Dar, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry ile ortak basın toplantısında, Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilime ilişkin konuştu.

İslamabad hükümetinin her türlü terör saldırısını kınadığını vurgulayan Dar, "Pakistan kışkırtıcı hamleye başvuran ilk taraf olmayacak. Fakat, Hindistan tarafından gelebilecek herhangi kışkırtıcı hamleye şiddetle karşılık veririz." ifadesini kullandı.

Dar, Pahalgam saldırısının üzerine "bölgedeki barışın ve istikrarın ciddi tehdit altında" olduğunu söyledi.

Pakistan'ın "Hindistan tarafından desteklenen terörizmin kurbanı olduğunu" savunan Dar, bu bağlamda, ülkesinin Pahalgam'daki saldırıyla herhangi bir ilişkisi olduğunun iddia edilmesinin "mantıksız" olduğunu dile getirdi.

Dar, Hindistan'ın siyasi amaçları doğrultusunda "asılsız suçlamaları ve iddiaları" sürdürdüğünü, bunun da "talihsizlik" olduğunu belirtti.

Hindistan'ın suçlamalarını tekrardan reddeden Dar, saldırıya ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesini talep ettiklerini vurguladı.

Dar, İndus Suları Anlaşması'nın Hindistan tarafından askıya alınmasının "yasa dışı" olduğunu ifade ederek, anlaşma uyarınca taraflar arasında uzlaşma olmadan belgenin değiştirilemeyeceğini ya da feshedilemeyeceğini kaydetti.

Anlaşmanın Pakistan için önemini vurgulayan Dar, Ulusal Güvenlik Komitesinin, aldığı kararla, Pakistan'a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönünü değiştirmeye yönelik herhangi bir girişimin "savaş eylemi" olarak değerlendirileceğini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Anlaşmanın askıya alınmasının Pakistan halkına ve ekonomisine yönelik saldırıya eşit olduğunu savunan Dar, "Herhangi bir saldırganlık eylemi durumunda Pakistan, BM tüzüğünün 51. Maddesi uyarınca sahip olduğu meşru müdafaa hakkını kullanarak egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

ISPR Genel Müdürü Korgeneral Chaudhry da Pahalgam'daki saldırıda Pakistan bağlantısı olduğunu ileri süren Hindistan'ın suçlamalarını reddetti.

-PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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