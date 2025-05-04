Pakistan'dan Hindistan'a uyarı: Karşılık vereceğiz

Geo News televizyonuna konuşan Asıf, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Hindistan ile artan gerilimi değerlendirdi.

Saldırganlığın sadece silah kullanımıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Asıf, suya yönelik herhangi bir müdahalenin açlık ve susuzluktan ölümlere yol açabileceğini söyledi.

Asıf, "(Hindistan, İndus Nehri üzerinde) Herhangi bir yapı inşa etmeye kalkarsa Pakistan o yapıyı yok edecektir." ifadesini kullandı.

⁠PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.