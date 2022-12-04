Pakistan'dan Hindistan'a uyarı: Tüm gücümüzle karşı koyacağız

Ulusal basındaki haberlere göre, General Munir, Hindistan ile Pakistan'ı birbirinden ayıran Keşmir Kontrol Hattı'na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Hindistan tarafından Azad Cammu Keşmir'in geri alınacağına dair "sorumsuzca" açıklamalar yapıldığına işaret eden Munir, "Herhangi bir tersliğe tüm gücümüzle karşı koyacağız." diye konuştu.



Munir, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Cammu Keşmir halkına verilen sözlerin tutulması ve adaletin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

NDTV televizyonundaki habere göre, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir'i geri almaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 28 Ekim'de benzer bir ifade kullanmış, Azad Cammu Keşmir'i geri almaya kararlı olduklarını söylemişti.

Azad Cammu Keşmir, Pakistan sınırları içerisinde yer alıyor.

- MUNİR, 24 KASIM'DA ATANMIŞTI

Asım Munir, 24 Kasım'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından yeni Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.

Pakistan'da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı durumunda bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor, muharip kuvvetler üzerinde ise operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarına komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

- KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı iki birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.