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Dünya

Pakistan'dan Hindistan'daki iktidarın ''Müslümanlara soykırım'' sessizliğine tepki

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Aralık 2021'de Hindu din adamlarınca Müslümanlara soykırım çağrısı yapılmasına karşı sessiz kalmasına tepki gösterdi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:56
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Başbakan Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Müslümanlara soykırım çağrılarına rağmen Hindistan Başbakanı Modi hükümetinin sessizliğine işaret ederek, bunun iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bu çağrılara destek verip vermediğine dair soru işaretlerine yol açtığını belirtti.

Modi hükümetinin Hindu din adamlarınca Müslümanlara soykırım çağrısı yapılmasına karşı sessiz kalmasına tepki gösteren Han, uluslararası topluma da eyleme geçmesi çağrısında bulundu.

BJP'nin "aşırılıkçı ideolojisi" altında tüm dini azınlıkların Hindistan'da hedef yapıldığına dikkat çeken Han, sorumluların ise cezasız kaldığını vurguladı.

Han, Modi hükümetinin "aşırılıkçı gündeminin" bölgedeki barışa gerçek bir tehdit olduğunu kaydetti.

- HİNDU DİN ADAMLARI, MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık 2021'de gerçekleştirilen etkinlikte, ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Delhi'de ise 19 Aralık 2021'de düzenlenen ayrı bir programda, Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.

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