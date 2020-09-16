Pakistan'dan Hindistan'ı çıldırtan harita! SCO toplantısını terk ettiler

star.com.tr 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:30

Rusya liderliğinde düzenlenen bir Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında, Hindistan heyeti adeta çıldırdı. Telekonferans yoluyla düzenlenen toplantıda, Hindistan tarafı aniden toplantıyı terk etti.

Yeni Delhi, Pakistan'ı SCO protokolünü ihlal etmekle suçlayarak, toplantıdan ayrılma nedenlerinin, Pakistan heyetinin arkasında duran bayrak olduğunu duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anurag Srivastava haritayla ilgili, 'Pakistan'ın son zamanlarda propagandasını yapmakta olduğu hayali bir haritayı kasıtlı olarak yansıtması" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Pakistan'ın toplantının normlarını ihlal ettiği ve ardından Hindistan'ın bu noktada protesto için ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

Hindistan medyasında yayınlanan sanal toplantıdan bir ekran görüntüsü, bir Hindistan bayrağının yanında boş bir sandalye gösterdi.

PAKİSTAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

İslamabad, görüşmelerden aniden ayrılan Hindistan'ın tavrını sert bir şekilde kınadı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zahit Hafiz Çevderi Hindistan'ın, Pakistan haritasına itiraz ederek atmosferi bozmaya çalıştığını söyledi .

Çevderi açıklamasında, "Harita Pakistan'ın BM Güvenlik Konseyi Kararlarına bağlılığını ve BM Şartı'nın üstünlüğünü teyit ediyor." dedi.

Pakistan hükümeti, Pakistan'ın bir parçası olan Keşmir bölgesinin tamamını gösteren yeni "siyasi haritasını" geçen ay yayınlamıştı. Yeni Delhi haritada, Hindistan'ın Gujarat Eyaletinin bazı kısımlarını Pakistan'ın haritasına alındığı söylüyor.

Başbakan İmran Han daha sonra haritanın ülkenin ulusal özlemlerini ve Keşmir halkıyla dayanışmasını temsil ettiğini açıklamıştı.

SCO, 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. Hindistan ve Pakistan 2017'de katıldı.

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