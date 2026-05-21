  • Pakistan'dan işgalci İsrail'e Küresel Sumud Filosu tepkisi
Pakistan'dan işgalci İsrail'e Küresel Sumud Filosu tepkisi

Pakistan hükümeti, işgalci İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesini ve aktivistlere uygulandığı belirtilen sözlü ile fiziki şiddeti kınadı.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:47
Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail işgalci güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yasa dışı müdahalesini ve filodaki aktivistleri keyfi şekilde gözaltına alarak kötü muameleye maruz bırakmasını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumdan aktivistlerin güvenliği ve temel haklarının korunması için harekete geçmesi istendi.

Açıklamada, gözaltındaki Pakistan vatandaşlarının ülkeye güvenli dönüşünün sağlanması amacıyla bölgedeki diplomatik temsilciliklerle yakın temas halinde olunduğu aktarıldı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok AB üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.

