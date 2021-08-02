Pakistan'dan Kanada'ya ''Taliban'' tepkisi

AA 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:41

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, eski Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Chris Alexander'ın, Taliban militanlarının sınır ötesi hareket ettiğine dair iddialarını reddederek, bunun "asılsız ve yanıltıcı" olduğunu belirtti.

Sözcü Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, Alexander'ın Pakistan'ın Afganistan barış sürecindeki rolüne dair asılsız ve yanıltıcı iddialarını güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

Çavdri, Kanadalı yetkililerden bu kötü lekeleme kampanyasıyla ilgili harekete geçmelerini talep ettiklerini bildirdi.

Eski Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Alexander, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Taliban militanlarının Pakistan'dan Afganistan'a geçmek için beklediklerini belirtmiş, Pakistan'ın "Afganistan'da saldırganlık eylemi" içerisinde olduğunu inkar edenlerin savaş suçuna ortak olduğunu savunmuştu.

Afganistan hükümet yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.