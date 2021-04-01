Pakistan'dan Keşmir açıklaması

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 08:43 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 08:43

Başkent İslamabad'da parlamentonun Keşmir Komitesine bilgi veren Çavdri, Hindistan ve Pakistan arasında 25 Şubat'ta imzalanan Keşmir sınırındaki ateşkese, "mutlak riayet edilmesi" konusundaki anlaşmanın Keşmir Kontrol Hattı'nın her iki tarafındaki insanların hayatlarını korumayı hedeflediğini belirtti.



Pakistan'ın Keşmir halkını tüm uluslararası forumlarda desteklemeye devam edeceğini söyleyen Çavdri, "Pakistan'ın Keşmir meselesinin diyalog ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda çözülmesine dair duruşunda kesinlikle değişiklik yok." diye konuştu.

Çavdri'nin açıklaması, Hindistan ve Pakistan arasında son dönemdeki olumlu gelişmelerin ardından geldi.

Pakistan Maliye Bakanı Hammad Azhar, bugün yaptığı açıklamada, Hindistan'dan bazı ürünlerin ithalatına onay verdiklerini söylemişti. Pakistan, Yeni Delhi yönetiminin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasına ilişkin kararının ardından Hindistan ile ekonomik ilişkileri askıya almıştı.

- MODİ VE HAN MEKTUPLAŞMIŞTI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı İmran Han'a 23 Mart'ta gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

"Komşu ülke olarak Hindistan, Pakistan halkıyla samimi ilişkiler arzuluyor. Bunun için terörden ve düşmanlıktan arındırılmış bir güven ortamı şart. Ekselansları, insanlık için bu zor zamanda, size ve Pakistan halkına Kovid-19 salgınının zorluklarıyla başa çıkmanız konusunda en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ekselansları, lütfen bunları en yüksek saygımın ifadeleri olarak kabul edin."

Pakistan Başbakanı Han, dün Hindistan Başbakanı Modi'ye gönderdiği mektupta, "Güney Asya'da kalıcı bir barış ve istikrarın, Hindistan ve Pakistan arasındaki sorunların ve özellikle Keşmir meselesinin çözümüne bağlı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.