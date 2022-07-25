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Dünya

Pakistan'dan Keşmir açıklaması: Türk halkına teşekkür ederiz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Qazi, 'Hindistan, Keşmirlilerin ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarında belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler himayesinde adil ve tarafsız bir halk oylaması yoluyla kendi kaderini tayin hakkını kullanmalarına izin vermelidir' dedi. Qazi, Türk halkına ve hükümetine Keşmir konusundaki duruşundan dolayı teşekkür etti.

IHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
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3. "Keşmir Kuşatma Günü" anısına Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) "Geçmişten Günümüze Hukuki Boyutuyla Keşmir" başlıklı bir seminer düzenlendi.

Programda konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sajjad Qazi, Türk halkına ve hükümetine Keşmir konusundaki duruşundan dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Keşmir'e desteğinin ve dayanışmasının, Cammu ve Keşmir'deki milyonlarca insan için büyük bir güç kaynağı olduğunu vurgulayan Qazi, bu desteğin onların kendi kaderini tayin hakkının gerçekleştirmesine önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

Keşmir mücadelesinin eşi görülmemiş bir baskının klasik bir örneği olduğunun altını çizen Qazi, 9 milyonu aşkın insanın cesaret, kararlılık, direnç ve azminin bir örneği olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Qazi, Hindistan'ın eylemlerini tersine çevirmesi, IIOJK'daki insanlık dışı askeri kuşatmayı kaldırması ve işgal altındaki toprakların demografik yapısını değiştirmek için aldığı yasa dışı önlemleri durdurması gerektiğini belirterek, "Hindistan, Keşmirlilerin ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarında belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler himayesinde adil ve tarafsız bir halk oylaması yoluyla kendi kaderini tayin hakkını kullanmalarına izin vermelidir" açıklamasında bulundu.

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