İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,971
  • EURO
    51,201
  • ALTIN
    7281.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan Lübnan'a dayanışma mesajı: Egemenliğinizi destekliyoruz
Dünya

Pakistan'dan Lübnan'a dayanışma mesajı: Egemenliğinizi destekliyoruz

İşgalci İsrail saldırılarında artan can kayıplarının ardından Pakistan ile Lübnan arasında kritik bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lübnan halkıyla “sarsılmaz dayanışma” içinde olduklarını vurguladı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
Pakistan'dan Lübnan'a dayanışma mesajı: Egemenliğinizi destekliyoruz
ABONE OL

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarındaki can kayıplarının ardından Lübnan halkıyla sarsılmaz dayanışma içinde olduklarını söylediğini aktaran Şerif, Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Şerif ayrıca, bölgedeki gerilimi ele aldıklarını, itidal, gerginliğin düşürülmesi ve barışın yeniden sağlanmasına duyulan acil ihtiyaç konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.