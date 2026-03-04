Pakistan'dan Lübnan'a dayanışma mesajı: Egemenliğinizi destekliyoruz

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarındaki can kayıplarının ardından Lübnan halkıyla sarsılmaz dayanışma içinde olduklarını söylediğini aktaran Şerif, Pakistan'ın Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklediğini ifade etti.

Şerif ayrıca, bölgedeki gerilimi ele aldıklarını, itidal, gerginliğin düşürülmesi ve barışın yeniden sağlanmasına duyulan acil ihtiyaç konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 50 kişinin öldüğünü bildirmişti.