29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6721
  • 6,279
  • 274.585
  • 101930
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı

Pakistan, Almanya'ya yapacağı seyahat için Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Almanya'ya yapacağı yolculuk için hava sahası kullanma talebini reddetti. 
 
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından 20 ve 28 Eylül'de Modi'nin Almanya seyahati için Pakistan hava sahasını kullanma talebi yapıldığını bildirdi. 
 
Hindistan'ın hava sahası kullanma talebine olumsuz yanıt verildiğini aktaran Kureyşi, "Keşmir'deki Hindistan'ın uyguladığı baskı ve hak ihlallerini göz önünde bulundurarak talebe olumsuz yanıt verdik." dedi.
 
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun kurallarına göre Pakistan, Modi'nin uçuşuna izin vermek zorunda. Hindistan, Pakistan'ın kararını şikayet etme hakkına sahip bulunuyor. Şikayet kabul edilirse Pakistan para cezası alabilir. 
 
Pakistan, 7 Eylül'de de Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in İzlanda uçuşu için yaptığı talebi reddetmişti. 
 
- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı
 
Pakistan, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldıran kararının ardından Hindistan'a birtakım yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Bu kararların arasında Hindistan'ın uçuşlarına hava sahasını kullanma izni vermemek de yer alıyordu.
 
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.
 
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
 
Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak"

'BRICS küresel ekonominin yüzde 50'sini oluşturacak'

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Liberya'da ilkokulda yangın faciası: 30 çocuk hayatını kaybetti

Metin Topuz hakkında karar

Metin Topuz hakkında karar

Club Brugge - Galatasaray İlk 11'ler

Club Brugge - Galatasaray İlk 11'ler

Seçimi kaybedince BM Genel Kuruluna katılmaktan vazgeçti

Seçimi kaybedince BM Genel Kuruluna katılmaktan vazgeçti

Feci kaza! Çocuklar kaynar bulgur kazanına düştü

Feci kaza! Çocuklar kaynar bulgur kazanına düştü

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi
 

POPÜLER HABERLER

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

Devler Ligi'nde en çok maça çıkan 25 oyuncu

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

TEKNOFEST'te nefesleri kesti: Böyle görüntülendiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

İlk kez geçen yıl görülmüştü... İstila ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA