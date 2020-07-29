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Dünya

Pakistan'dan orduya önemli takviye: Modernize edilmiş ''El-Halid-1'' tankı teslim edildi

Pakistan, yerli olarak geliştirilen ana muharebe tankı 'El-Halid'i Çin ve Ukrayna ile ortak girişimiyle modernize etti. Tankın modernize edilmiş versiyonu orduya teslim edildi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:09
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Pakistan'ın Çin ve Ukrayna ile ortak girişimiyle modernize edilen el-Halid-1 düzenlenen törenle orduya teslim edildi.

Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva’nın yanı sıra üst düzey askeri yetkililer katıldı.

Bacva, burada yaptığı konuşmada, savunma hazırlıklarının ve operasyonel çevikliklerinin içeride ve dışarıda barışı sağladığını belirtti.

Kışkırtmalara tüm güçleriyle cevap vereceklerini vurgulayan Bacva, üstü kapalı olarak Hindistan'a uyarıda bulundu.

El-Halid-1, Pakistan ve Çin tarafından 1990'larda ortaklaşa geliştirilen el-Halid'in yerini alacak.

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