Pakistan'dan ''terörle mücadele'' vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörün tüm form ve tezahürlerini kınıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadeledeki fedakarlıkları ve rolü iyi bilinmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin, Kabil'de ABD'nin gerçekleştirdiği İHA saldırısında öldürülmesiyle ilgili olarak, İslamabad'ın terörle mücadelede uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarının yanında durduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok." açıklaması yapmıştı.

