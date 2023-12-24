Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrendiğinde derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.