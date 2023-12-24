İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2023 Pazar / 12 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunarak, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığını bildirdi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrendiğinde derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

  • Pakistan terör felaketi
  • şehitler taziyesi
  • Pençe-Kilit Harekatı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.