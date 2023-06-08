Pakistan'dan Türkmenistan'a işbirliği çağrısı

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkmenistan Enerji Bakan Yardımcısı Annageldi Saparov'un başkanlığında bir heyet, başkent İslamabad'da Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, Türkmenistan'ın zengin enerji rezervlerine hızlı erişimi için ülkesinin bir kapı olabileceğini ifade etti.

İki ülkenin kardeşçe ilişkilerinin ortak tarih, din ve kültürle desteklendiğini vurgulayan Şerif, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin iki ülke arasında enerji sektöründeki stratejik ilişkinin bir tezahürü olduğunu söyledi.

Şerif, TAPI'nın tüm bölgeye ve Pakistan'a ekonomik büyüme ve refah getireceğine işaret ederek, bu projenin Pakistan'ın enerji güvenliğini sağlamak için önemli olduğuna dikkati çekti.