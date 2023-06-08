İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5514
  • EURO
    25,4681
  • ALTIN
    1484.03
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan Türkmenistan'a işbirliği çağrısı
Dünya

Pakistan'dan Türkmenistan'a işbirliği çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkmenistan'ın zengin enerji kaynaklarına hızlı erişimi için ülkesinin bir kapı olabileceğini söyledi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Pakistan'dan Türkmenistan'a işbirliği çağrısı
ABONE OL

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkmenistan Enerji Bakan Yardımcısı Annageldi Saparov'un başkanlığında bir heyet, başkent İslamabad'da Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, Türkmenistan'ın zengin enerji rezervlerine hızlı erişimi için ülkesinin bir kapı olabileceğini ifade etti.

İki ülkenin kardeşçe ilişkilerinin ortak tarih, din ve kültürle desteklendiğini vurgulayan Şerif, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin iki ülke arasında enerji sektöründeki stratejik ilişkinin bir tezahürü olduğunu söyledi.

Şerif, TAPI'nın tüm bölgeye ve Pakistan'a ekonomik büyüme ve refah getireceğine işaret ederek, bu projenin Pakistan'ın enerji güvenliğini sağlamak için önemli olduğuna dikkati çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.