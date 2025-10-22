Pakistan'dan Umman Denizi'nde dev operasyon! 972 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydular

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi açıklarında yüksek miktarda uyuşturucuya el koydu.

Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan donanmasına ait PNS Yarmook savaş gemisinin geçtiğimiz hafta 48 saat içinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenildiği iki tekneye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, gemi mürettebatının 972 milyon 400 bin dolar değerinde metamfetamin ve kokaine el koyduğu aktarıldı. Operasyonun hedefinde olan teknelerin hangi ülkeden geldiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"BU KAZANIM BÖLGEDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTAKİ KARARLILIĞIMIZI VURGULAMAKTADIR"

Pakistan Deniz Kuvvetleri Halka İlişkiler Birimi (DGPR) tarafından yapılan açıklamada, "Bu önemli kazanım Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin bölgede deniz taşımacılığındaki güvenliğini sağlamakta, küresel barışın tesis edilmesinde ve deniz yollarındaki kaçakçılıkla mücadeledeki sarsılmaz kararlılığını vurgulamaktadır. PNS Yarmook gemisi tarafından yürütülen başarılı operasyon, Pakistan'ın Hint Okyanusu bölgesi çevresindeki deniz taşımacılığında huzur ve güven ortamı sağlanmasındaki etkin rolünü teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI AMİRAL ASHRAF, GEMİ MÜRETTEBATINI TEBRİK ETTİ

Pakistan Deniz Kuvvetleri Sözcüsü, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf'ın PNS Yarmook gemisinin mürettebatını profesyonellikleri ve özverileri nedeniyle takdir ettiğini açıkladı. Sözcü ayrıca, "Pakistan Deniz Kuvvetleri, ulusal denizcilik çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam ederken, uluslararası ortak alanlarda da iş birliği ve koordineli denizcilik güvenlik çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.