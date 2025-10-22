İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9848
  • EURO
    48,6846
  • ALTIN
    5440.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'dan Umman Denizi'nde dev operasyon! 972 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydular
Dünya

Pakistan'dan Umman Denizi'nde dev operasyon! 972 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydular

Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin Umman Denizi'nde yürüttüğü operasyonda 972 milyon 400 bin dolar değerinde uyuşturucuya el koyduğu belirtildi.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Pakistan'dan Umman Denizi'nde dev operasyon! 972 milyon dolarlık uyuşturucuya el koydular
ABONE OL

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi açıklarında yüksek miktarda uyuşturucuya el koydu.

Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) tarafından yapılan açıklamada, Pakistan donanmasına ait PNS Yarmook savaş gemisinin geçtiğimiz hafta 48 saat içinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenildiği iki tekneye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, gemi mürettebatının 972 milyon 400 bin dolar değerinde metamfetamin ve kokaine el koyduğu aktarıldı. Operasyonun hedefinde olan teknelerin hangi ülkeden geldiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

"BU KAZANIM BÖLGEDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTAKİ KARARLILIĞIMIZI VURGULAMAKTADIR"

Pakistan Deniz Kuvvetleri Halka İlişkiler Birimi (DGPR) tarafından yapılan açıklamada, "Bu önemli kazanım Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin bölgede deniz taşımacılığındaki güvenliğini sağlamakta, küresel barışın tesis edilmesinde ve deniz yollarındaki kaçakçılıkla mücadeledeki sarsılmaz kararlılığını vurgulamaktadır. PNS Yarmook gemisi tarafından yürütülen başarılı operasyon, Pakistan'ın Hint Okyanusu bölgesi çevresindeki deniz taşımacılığında huzur ve güven ortamı sağlanmasındaki etkin rolünü teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI AMİRAL ASHRAF, GEMİ MÜRETTEBATINI TEBRİK ETTİ

Pakistan Deniz Kuvvetleri Sözcüsü, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Naveed Ashraf'ın PNS Yarmook gemisinin mürettebatını profesyonellikleri ve özverileri nedeniyle takdir ettiğini açıkladı. Sözcü ayrıca, "Pakistan Deniz Kuvvetleri, ulusal denizcilik çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam ederken, uluslararası ortak alanlarda da iş birliği ve koordineli denizcilik güvenlik çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.