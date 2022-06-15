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Dünya

Pakistan'dan vatandaşlara çağrı: Çayı daha az tüketin

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı Ahsan İkbal, ekonomiye katkı amacıyla çayın daha az tüketilmesini istedi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 13:09 - Güncelleme:
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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamada bulunan İkbal, çay üretiminde ülke kendisine yeter hale gelene kadar vatandaşlardan her gün bir veya iki bardak daha az çay tüketmelerini istedi.

İthal çay fiyatlarındaki artışa işaret eden İkbal, bu sebeple ülkenin döviz kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

İkbal, çarşılardaki dükkanların da 20.30'da kapatılması gerektiğini, bu sayede elektrik tasarrufu yapılacağını ve bunun petrol ürünleri ithalatını azaltacağını belirtti.

İkbal'in çayın daha az tüketilmesi çağrısı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine yol açtı.

- PAKİSTAN, DÜNYANIN EN ÇOK ÇAY İTHAL EDEN ÜLKESİ

Ekonomik Karmaşıklık Gözlemevi verilerine göre, 220 milyon nüfusla dünyanın en çok çay ithal eden ülkesi Pakistan, 2020'de 640 milyon doların üzerinde çay ithal etti.

Pakistan, aylardır artan gıda, yağ ve petrol fiyatları sebebiyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, enflasyonu kontrol etmek, döviz rezervlerini dengelemek ve ülkenin ithalata bağımlılığını düşürmek için lüks ürünlerin ithalatını yasakladıklarını açıklamıştı.

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