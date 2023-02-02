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Dünya

Pakistan'dan Wikipedia'ya erişimi yavaşlatma kararı

Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi'nden (PTA) yapılan açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
Pakistan'dan Wikipedia'ya erişimi yavaşlatma kararı
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Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.

PTA'dan yapılan açıklamada, Wikipedia'dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği belirtildi.

UZUN SÜRELİ YASAKLANACAĞINI BİLDİRDİ

Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı aktarıldı.

PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan'da uzun süreli yasaklanacağını bildirdi.

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