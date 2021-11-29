Pakistan'dan ''zalim ve yasa dışı işgale'' karşı dayanışma mesajı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:41 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 18:41

Pakistan Dışişleri Bakanlığından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında yapılan açıklamada, bugünün uluslararası topluma, Filistin sorununun çözülmeden kaldığını ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli kararlarına rağmen Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını henüz gerçekleştirmediğini hatırlattığı vurgulandı.

Açıklamada, Pakistan'ın "yasa dışı ve zalim işgale karşı adil mücadele yürütmeyi sürdüren" Filistin halkına olan desteğini yinelediği ifade edildi.

Uluslararası toplumun Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar için Filistin meselesinin adil ve kalıcı olarak çözümünde üzerine düşen rolü oynaması gerektiği vurgulanan açıklamada, dünyaya, işgal altındaki topraklarda yaygın uluslararası insan hakları ve insani hukuk ihlalleriyle ilgili hesap verilebilirliği sağlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İslamabad'ın Filistin meselesinin adil, kapsamlı ve kalıcı çözümü için BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı kararlarıyla uyumlu, 1967 öncesi sınırlara dayalı ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına verdiği destek hatırlatıldı.