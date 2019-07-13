6 yıl önce oluşmuştu... Kayboldu

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Pakistan'ın Gvadar kenti açıklarında 6 yıl önce oluşan ada kayboldu

Pakistan'ın Gvadar kenti açıklarında 2013 yılında yaşanan deprem sonrası oluşan Zalzala Koh adasının uydu fotoğraflarında görülememesi sonucu kaybolduğu anlaşıldı.

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Ülkenin güneyindeki Belucistan ve Sindh eyaletlerini vuran 7.7 şiddetindeki depremin ardından Gvadar kenti açıklarında uzunluğu 40, genişliği 90, yüksekliği ise 20 metre olan oval bir ada oluşmuştu.

Çamur püsküren bir volkanımsı yapı tarafından oluşturulduğu belirlenen adaya, "Deprem kuyusu" anlamına gelen "Zalzala Koh" adı verildi. Pakistan Ulusal Okyanus Araştırmaları Enstitüsü (NIO), Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) sağladığı uydu görüntülerinde adanın görülmemesi sonrası adanın kaybolduğunu açıkladı.

NIO eski direktörü Asıf İnam, yaptığı açıklamada bu tarz adacıkların depremlerde oluşsa bile 6 yıl yaşamasının beklenmediğini belirterek, "Bu kıyılarda çamur adalarının tarihi çok geriye gidiyor. Örneğin; 1945 Makran depreminde de 4 tane böyle ada oluşmuştu. Zalzala Koh ile o 4 adacık aynı özelliklere sahip. Aynı bölgede 1999-2013 yılları arasında 3 ada daha oluştu." dedi.

Pakistan'ın Umman Denizi kıyısında bu adacıkların oluşum sebebi olarak deniz tabanı altındaki metan gazı gösteriliyor. Araştırmalara göre metan gazı, çıkış bulduğu anda üzerindeki çamuru da kaldırarak kubbe şeklinde bir oluşum meydana getiriyor. Bu oluşum bazen deniz seviyesine yükselerek küçük adacıklar olarak gözüküyor.

Bu oluşumların su üzerine tam anlamıyla çıkmaması ise bazen deniz kazalarına sebep oluyor.

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