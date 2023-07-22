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Dünya

Pakistanlı çocuklar Türk kültürüyle tanıştı

Yunus Emre Enstitüsü ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Allama Iqbal Üniversitesi iş birliğiyle, Pakistanlı çocukların Türk kültürüyle bir araya getirilmesi amacıyla yaz kampı düzenlendi.

IHA22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Pakistanlı çocuklar Türk kültürüyle tanıştı
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Yunus Emre Enstitüsünce iki hafta boyunca üniversitenin ev sahipliğinde sürecek olan kampta çocuklara geleneksel Türk okçuluğu kurslarından geleneksel Türk el sanatlarından hat kurslarına Türk kültürünün çeşitli ögeleri tanıtılacak.

Öte yandan, programda Türkçe ve yapay zekâ kurslarının yanı sıra Türk zekâ ve strateji oyunu mangala atölyeleri de düzenlenecek.

Pakistanlı çocuklar, program kapsamında Türkçe öğrenmenin yanı sıra Türk kültürünü farklı perspektiflerinden yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacaklar.

"TÜRK KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN UNSURLARI YAŞAYARAK TECRÜBE EDECEKLER"

Lahor Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Halil Toker, Türk kültürünün ve Türkçenin tanıtıldığı kapsamlı programa dair "Dünyanın dört bir yanında yoğun ilgi gören Türk kültürünün Pakistan'da ayrı bir değeri var. Lahor ve Karaçi'de bulunan temsilciliklerimiz aracılığıyla Türkiye'nin kültürel enstrümanlarını tanıtmaya yönelik farklı yaş ve meslek gruplarını bir araya getirdiğimiz faaliyetlerimizin yanı sıra Pakistanlı çocuklara yönelik özel etkinlikler de hayata geçirmeyi arzu ettik" ifadesini kullandı.

Koordinatör Toker, yaz kampına çocukların ve ailelerin göstermiş olduğu ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Program sayesinde çocuklar dil, sanat, spor ve teknoloji gibi farklı alanlara yönelik düzenlenen etkinliklerle Türk kültürüne ilişkin unsurları yaşayarak tecrübe edecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'da kalıcı kültürel bağlar kuruluyor

Yunus Emre Enstitüsü, 2017 yılından itibaren Karaçi ve Lahor'daki temsilcilikleriyle Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak gayesiyle gerçekleştirdiği faaliyetlerine devam ediyor. Enstitü, Türkiye ve Pakistan arasındaki kültürel ilişkileri perçinleyecek proje ve faaliyetleri hayata geçirmeyi planlıyor.

  • Yunus Emre Enstitüsü
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  • yaz kampı

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