Dünya

Pakistan'dan İran açıklaması: 48 saat zarfında hamle bekleniyor

Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar, Anadolu Ajansına (AA) yaptıkları açıklamada, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
Pakistan'dan İran açıklaması: 48 saat zarfında hamle bekleniyor
Pakistanlı kaynaklar, AA'ya ABD-İran müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, "güvence arayışındaki İran"ın, füze kapasitesi sınırlamasını reddettiğini ve tazminat istediğini belirterek, "Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

