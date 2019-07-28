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Pakistanlı muhabir 'sel haberini' sel sularının içinde sundu

Pakistanlı muhabir Azadar Hüseyin haberini, boğazına kadar sel sularına batmış şekilde sundu.

Haberin
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  • star.com.tr
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Pakistan'ın bazı bölgelerinde yaşanan su baskınları tarım arazileri ve bazı yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden oluyor.
 
Pencap'taki Sind nehrinin taşması sonucu bölgeyi basan sel suları ile ilgili haber yapmak için bölgeye giden G-TV muhabiri Azadar Hüseyin'in sel sularının içinde haber sunması,  sel felaketinden daha çok konuşuldu.
 
Hüseyin, boğazına kadar sel sularına batmasına rağmen, baskınların bölgeyi nasıl etkilediğini soğuk kanlılıkla anlattı.
 
KİMİ ÖDÜL İSTEDİ, KİMİ KIZDI
 
Hüseyin'in sel sularının derinliğini göstermek için daha da ileriye gittiği görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
 
Görüntüleri izleyenlerden bazıları, Hüseyin'in haber sunma metodunu etkileyici ve sürükleyici bularak Pulitzer ödülünü hak ettiğini söyledi . Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları da, Hüseyin'in çok ileri gittiğini, yaptığının delilik olduğunu belirtti.

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