Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, tüm İslam aleminde ve mazlumların ülkelerinde büyük bir coşkuya sebep oldu.

MAZLUM COĞRAFYALARDAN VE İSLAM ALEMİNDEN TEBRİKLER YAĞIYOR

Twitter'da dünya listesinde #OurVoiceErdoğan etiketiyle 1. sıraya yükselen tarihi konuşma sonrası, Erdoğan hakkında, yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"LİDERLİK ÜNVANDAN İBARET DEĞİLDİR! İŞTE LİDER!"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya ünvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.