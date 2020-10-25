Pakistanlı siyasetçiler ve STK temsilcileri, İsrail ile normalleşmeye karşı

AA 25 Ekim 2020 Pazar 11:22 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 11:23

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere, Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasından yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de Bahreyn'in ve 23 Ekim'de de Sudan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.



Pakistanlı siyasetçiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar, söz konusu ülkelerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecine dair değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nden Senatör Müştak Ahmed Han, İsrail ile Bahreyn, BAE ve Sudan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine tepki göstererek "Bence bu normalleşme değil, bu bir işgal." dedi.

ABD’nin İsrail’i "güçlü bir ülke ve bölgenin polisi" yapmak istediğini kaydeden Han, Washington yönetiminin İsrail’e "Yahudi stratejik hedeflerini" yerine getirmesi için yardımcı olduğunu söyledi.



Han, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, yasa dışı bir ülke. Onlar, masum Filistinlilerin topraklarını işgal etti, ağır insan hakları ihlallerine bulaştı, tüm uluslararası normları, kuralları ve düzenlemeleri ihlal etti. İsrail’in hegemonik dizaynı ve yaklaşımı, bölge, Orta Doğu, barış, gelecek ve bu bölgenin halkı için bir tehdit.

Sanırım temel insan hakları, dünya barışı için mücadele eden tüm insanlar, tüm insan hakları örgütleri, tüm dost ülkeler İsrail’i, hegemonik dizaynı, ağır insan hakları ihlalleri, masum Filistinlilerin işgal edilen toprakları ve bölgede yığınak yapması sebebiyle durdurmalı."

Eski İçişleri Bakanı ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Sekreteri Ahsan İkbal, ilişkilerin normalleşmesinin Filistin sorununun çözümüyle bağlantılı olduğunu belirterek "Filistinlilerin hakları gerektiği gibi tanınana kadar taviz verilmemeli." ifadesini kullandı.

- "Bu ülkeler için Keşmir de toprak altına gömüldü"

Pakistan Filistin Vakfı Genel Sekreteri Şabir Ebu Meryem, ABD Başkanı Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu barış planına atıfta bulunarak, İsrail’in Arap ülkelerince tanınmasının söz konusu planın bir parçası olduğunu kaydetti.

Bu planın, Filistin meselesini tamamen ortadan kaldırmayı amaçladığına işaret eden Meryem, ABD’nin ve Arap müttefiklerinin, Filistinlilerin zayıflatılarak İsrail’e karşı mücadele edemeyecek hale gelmesini istediğini belirtti.

Arap ülkelerinin, İsrail’i tanımasının sadece bölge için değil Pakistan için de bir anlamı bulunduğunu ifade eden Meryem, Filistin meselesinde "vicdanlarını satanlar" için Keşmir meselesinin toprak altına gömüldüğünü kaydetti.

Meryem, Pakistan’ın söz konusu ülkelerden Keşmir meselesinde dahi herhangi bir yardım beklemediğini vurguladı.

- "Bu adım, Müslümanların geleceğini etkileyecek"

İslamabad’da şoförlük yaparak geçimini sağlayan İrfan Han da İsrail’in Filistinlilere "zulmettiğini" belirterek Arapların İsrail’i durdurması, bunu yapamıyorlarsa bile en azından İsrail ile ilişki kurmamaları gerektiğini söyledi.

Han, söz konusu normalleşme adımlarıyla İsrail’in, zulümlerini başka Müslüman ülkelere taşıyacağını dile getirdi.

İslamabad’da esnaf Ömer Ahmed de Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımlarının yanlış olduğunu vurgulayarak bu durumun Müslümanların geleceğini etkileyeceğini kaydetti.