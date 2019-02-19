15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3067
  • 5,9984
  • 227.166
  • 101.122
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistanlıların Hint şehrini terketmesi istendi -

Hindistan'ın Racastan eyaletinin Bikaner kentinde yaşayan Pakistan vatandaşlarının 48 saat içinde kentten ayrılmaları istendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NDTV sitesinde yer alan habere göre, Pakistan sınırında yer alan Bikaner kenti yönetimi, geçen hafta Keşmir'deki saldırı sonrasında yeniden yükselen Pakistan Hindistan geriliminin ardından, kentte yaşayan Pakistan vatandaşlarının 48 saat içinde şehirden ayrılmasını talep etti.

Pakistanlılara otel ve pansiyonlarda oda verilmemesi kararı da alınan kentte, bölge sakinlerine Pakistanlıları işe almaması ve karşılıklı ticaret yapmaması uyarısında bulunuldu.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, "Pakistan'dan gelen bilinmeyen aramalar açılmayacak, hiçbir vatandaş bilinmeyen kişilerle bilgi alışverişinde bulunmayacak ve hiç kimse Pakistan'a ait sim kartı kullanmayacak." denildi.

Bu talimatların iki ay geçerli olacağı belirtildi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti, MHP adayına destek verme kararı aldı

AK Parti, MHP adayına destek verme kararı aldı

CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

Pakistan'dan rest: Askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

Pakistan'dan rest: Askeri harekat düzenlerse karşılığını alır

Çok daha büyük ve parlak! Bu akşam Türkiye'den gözlenecek

Çok daha büyük ve parlak! Bu akşam Türkiye'den gözlenecek

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İran'dan Çin'e engel: Terk edin

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

İngiltere’de fabrika kapatan dünya devinden Türkiye kararı

İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için harekete geçtiler

İsrail devleti karşıtlığının suç sayılması için harekete geçtiler

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Konya'da üç gün arayla 2 yeni obruk oluştu

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! 24 saat durmuyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA