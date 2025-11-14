Paks-2 Nükleer Güç Santrali'nde ilk beton dökümü için tarih verildi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin mühendislik bölümünün genel tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu santralde çalışmaların Şubat 2026'da başlaması öngörülüyor.

Açıklamada, 2022'de verilen ana inşaat lisansına ek olarak düzenlenen bu izinlerin, projenin uluslararası standartların yanı sıra Avrupa ve ulusal nükleer güvenlik standartlarına uygunluğunu teyit ettiği belirtildi.

Yeni izinlerin alınmasının, inşaatın tam ölçekli olarak başlamasına ve ilk beton dökümüne hazırlık çalışmalarının hız kazanmasına imkan verdiği ifade edildiği açıklamada, söz konusu aşamanın enerji ünitesinin ana inşaat döneminin başlangıcı olarak kabul edildiği kaydedildi.



Açıklamada, Paks-2 NGS'nin Avrupa Birliği topraklarında inşa edilen ilk Rus tasarımı nükleer santral projesi olarak öne çıktığı belirtildi. Santralde, 1200 megavat elektrik gücüne sahip III+ nesil VVER-1200 tipi basınçlı su reaktörleri kullanılması planlanıyor.

Rusya ve Macaristan hükümetleri arasında 14 Ocak 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında yürütülen projede yerelleştirme oranının yüzde 40'a kadar çıkabileceği belirtilen açıklamada, projede Rus ve Macar şirketlerinin yanı sıra Avrupa, Asya ve Amerika ülkelerinden birçok yabancı firmanın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Atomstroyexport AŞ Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Aleksandr Merten, "Bu izinlerin alınması, ana yüklenici olarak Atomstroyexport'un Şubat 2026'da ilk beton dökümüne aktif olarak hazırlanmasına imkan sağlıyor." ifadesini kullandı.

