Panama Kanalı'nın yöneticisinden Trump'a tepki

Associated Press'e (AP) konuşan Vasquez, Trump'ın kanalı Çin'in kontrol ettiği yönündeki iddialarına ilişkin, kanalda faaliyet gösteren Çin merkezli şirketlerin 1997'de ihale sürecini kazanan bir Hong Kong konsorsiyum dahilinde olduğunu vurgulayarak, ABD'li ve Tayvanlı şirketlerin de kanal boyunca diğer bölgelerde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Trump'ın kanalın kontrolünü ABD'nin devralabileceği yönündeki iddialarını reddeden Vasquez, böyle bir iddianın "temelsiz" olduğunu söyledi.

Vasquez, Panama Kanalı'nın tüm ülkelerin ticaretine açık olduğunu vurgulayarak, kanalın tarafsızlık anlaşması nedeniyle ABD gemilerine "özel muamele" yapılamayacağının altını çizdi.

İstisna taleplerinin rutin olarak reddedildiğini belirten Vasquez, tarafsızlık anlaşmasındaki tek istisnanın hızlandırılmış geçiş hakkına sahip olan ABD savaş gemilerine ait olduğunu kaydetti.

Vasquez, kanalın ücretlerine dair "Fiyat kuralları kanaldan geçiş yapan herkes için aynıdır ve açıkça tanımlanmıştır." dedi.

- TRUMP, PANAMA KANALI VE GRÖNLAND'I KONTROL EDEBİLMEK İÇİN ASKER KULLANABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

Trump, 8 Ocak'ta, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." açıklamasında bulunmuştu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Panama Kanalı'nın ülkesinin tam egemenlik mücadelesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih." değerlendirmesinde bulunmuştu.