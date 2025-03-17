İSTANBUL 20°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6825
  • EURO
    39,9381
  • ALTIN
    3517.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Panama'da ülkenin büyük bölümü elektriksiz kaldı
Dünya

Panama'da ülkenin büyük bölümü elektriksiz kaldı

Orta Amerika ülkesi Panama'da, bir santralde meydana gelen trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bölümü elektriksiz kaldı.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 07:57 - Güncelleme:
Panama'da ülkenin büyük bölümü elektriksiz kaldı
ABONE OL

Ulusal basında çıkan habere göre, La Chorrera kentindeki Pan Am Santrali'nde trafo patlaması sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, santraldeki hasarın büyük olduğunu belirtti.

Mulino, "Boquete'de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim, buna göre harekete geçecekler. Bu kadar kötü hizmet yeter." ifadesini kullandı.

ASEP Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo ise ülkenin büyük bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin trafo patlamasından kaynaklandığını teyit ederek, sorunun çözümü için ekiplerin çalıştığını açıkladı.

Panama'da benzer bir olay 2023'te yaşanmış ve ülke genelindeki elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi uzun süre karanlıkta bırakmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.